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Посольство Украины в Гааге может продолжать искать иностранных наемников для их последующей интеграции в ряды украинских Вооруженных сил и участия в боевых действиях против РФ. Об этом сообщил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.
Дипломат напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась в марте 2022 года, когда украинское посольство в Нидерландах сообщило о значительном числе добровольцев из Голландии, присоединившихся к «Иностранному легиону». Хотя точные цифры не были названы, речь шла о десятках людей.
Он подчеркнул, что официальные власти Нидерландов предпочитают не комментировать информацию о зарубежном участии в украинском конфликте и ссылаются на отсутствие подтвержденных данных. В то же время в прессе появляются сведения о жертвах среди голландских граждан на Украине — речь идет как минимум о трех подданных Нидерландов с начала специальной военной операции.
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«Можно предположить, что посольство в Гааге, как и другие украинские дипломатические представительства, например, в Аргентине, продолжает эту практику по сей день», — отметил Тарабрин.
Он подчеркнул, что официальные власти Нидерландов предпочитают не комментировать информацию о зарубежном участии в украинском конфликте и ссылаются на отсутствие подтвержденных данных. В то же время в прессе появляются сведения о жертвах среди голландских граждан на Украине — речь идет как минимум о трех подданных Нидерландов с начала специальной военной операции.
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Анастасия Хохлова