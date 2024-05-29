Полиция Польши задержала украинца, пытавшегося завербовать поляка

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Полиция Польши арестовала гражданина Украины, который обвиняется в работе на иностранную разведку и попытке завербовать поляка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры страны.
Отмечается, что гражданину Украины вынесли обвинения в провокационной деятельности и попытке сподвигнуть гражданина Польши к деятельности в пользу иностранной разведки против Польши. Вербовка производилась путём переписки в интернет-мессенджере.
В прокуратуре уточнили, что 26-летний гражданин Украины пытался получать данные и фотографии военных автомобилей с помощью для Киева, которые пересекают польско-украинскую границу. За это предлагал вознаграждение в размере 15 тысяч евро.
Решением суда он временно арестован на три месяца.
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В прокуратуре уточнили, что 26-летний гражданин Украины пытался получать данные и фотографии военных автомобилей с помощью для Киева, которые пересекают польско-украинскую границу. За это предлагал вознаграждение в размере 15 тысяч евро.
Решением суда он временно арестован на три месяца.
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Анастасия Чинкова