Россия готова открыть новые посольства сразу в нескольких странах Африки

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Россия готовит открытие своих дипломатических представительств в нескольких странах Африки. Об этом 12 февраля в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал глава департамента Африки Министерства иностранныхз дел РФ Всеволод Ткаченко.
Уже открыто посольство в Буркина-Фасо, скоро заработает диппредставительство в Экваториальной Гвинее. На очереди открытие еще нескольких «точек», информация будет предоставлена по мере готовности.
Ткаченко напомнил, что Расширение российского дипломатического присутствия на Африканском континенте было поставлено руководством страны по итогам саммита «Россия — Африка», прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге.
Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Об этом заявлял ранее бывший президент ЮАР Табо Мбеки.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин сообщал, что сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях. Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень.
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Ткаченко напомнил, что Расширение российского дипломатического присутствия на Африканском континенте было поставлено руководством страны по итогам саммита «Россия — Африка», прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин сообщал, что сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях. Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень.
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