Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении в январе-феврале предстоящего года полномасштабных консультаций по Запорожской АЭС. Об этом «Росатом» сообщил в своём Telegram-канале.
Такое решение представители компаний приняли в ходе климатической конференции ООН, которая проходит в Дубае.
Отмечается, что речь шла об обеспечении ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, обсуждалась работа миссии МАГАТЭ на станции и предстоящая ротация экспертов.
Лихачёв также поддержал работу МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии. Гендиректор «Росатома» заявил о готовности продолжать сотрудничество в этой сфере.
Читайте также:
В Минобороны заметили снижение числа попыток атак на ЗАЭС
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Дипломат Воронцов: Охрана ЗАЭС почти ежедневно нейтрализует украинские БПЛА
Отмечается, что речь шла об обеспечении ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, обсуждалась работа миссии МАГАТЭ на станции и предстоящая ротация экспертов.
Читайте также:
В Минобороны заметили снижение числа попыток атак на ЗАЭС
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Дипломат Воронцов: Охрана ЗАЭС почти ежедневно нейтрализует украинские БПЛА
Анастасия Чинкова