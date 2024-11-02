Россия и Норвегия договорились о правилах рыболовства в общих водах в 2025 году

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale
Россия и Норвегия согласовали правила и условия пользования рыбными ресурсами в Норвежском и Баренцевом морях. Рыболовство остаётся после 2022 года одной из немногих отраслей, где страны НАТО могут заключать соглашения с российской стороной.
Накануне, 1 ноября, завершилась 54-я сессия Смешанной Россиийско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), сообщает информационное агентство Bloomberg. Встреча проходила в режиме видеоконференцсвязи. Россию представлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую сторону — заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства страны Метте Викборг.
По итогам сессии был согласован и подписан совместный протокол, в котором были зафиксированы меры по контролю рыболовства, порядок выдачи лицензий и разрешений на промысел рыбы. Кроме того, были утверждены квоты на вылов трески, пикши и других видов рыбы на 2025 год.
Министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Наесс выразила удовлетворение заключением соглашения, несмотря на то, что в нынешнем году «мы продолжаем находиться в чрезвычайной ситуации». По её словам, этот документ закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном.
Читайте также:
Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море
Антироссийская политика Токио разгневала японских рыбаков
Аксёнов: Ограничения в Керченском проливе не помешают рыболовам
По итогам сессии был согласован и подписан совместный протокол, в котором были зафиксированы меры по контролю рыболовства, порядок выдачи лицензий и разрешений на промысел рыбы. Кроме того, были утверждены квоты на вылов трески, пикши и других видов рыбы на 2025 год.
Министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Наесс выразила удовлетворение заключением соглашения, несмотря на то, что в нынешнем году «мы продолжаем находиться в чрезвычайной ситуации». По её словам, этот документ закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном.
Читайте также:
Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море
Антироссийская политика Токио разгневала японских рыбаков
Аксёнов: Ограничения в Керченском проливе не помешают рыболовам
Александр Бойцов