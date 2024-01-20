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Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море

20 января 2024, 13:08
Фото: iStock/taylanibrahim

Фото: iStock/taylanibrahim

Правительство России одобрило расторжение соглашения о ведении рыбного промысла Великобританией в водах Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Решением правительства было осуществлено расторжение соглашения между Россией (Советским Союзом), Великобританией и Северной Ирландией от 1956 года.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что после введения запрета на рыболовство в российских территориальных водах, Великобритания может лишиться национального блюда фиш-энд-чипс, которое готовится из пикши и трески.


Власти Великобритании выразили обеспокоенность тем, что Россия может начать использовать военный флот для разгона британских рыболовецких судов.

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#запрет
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Захарова: Запад отошёл от лозунга о «стратегическом поражении» России
20 января 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Западные государства отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» России. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, теперь от западных политиков всё чаще звучат речи о том, что России не дадут победить.

Захарова добавила, что пиарщики западных стран, скорее всего, сейчас работают над формулировкой следующего лозунга, с учётом существующих реалий.

Ранее телеканал CNN сообщал, что российско-украинский конфликт может продлиться ещё от двух до пяти лет. При этом в 2025 году ожидается второе контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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#россия
#сша
#евросоюз
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Машков рассказал о содержании обращений граждан в приёмные кандидата Путина
Машков: более 12 тысяч обращений получили общественные приёмные кандидата Путина
20 января 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Более 12 тысяч обращений поступило в общественные приёмные кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил сопредседатель штаба, актёр и режиссёр Владимир Машков.
По его словам, на первом месте среди всех обращений – пожелания удачи, а также слова поддержки Владимиру Путину.

Ещё один сопредседатель штаба, главный врач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко подчеркнула, что большая часть людей, которые приходят в штаб, не высказывают жалобы, а выражают поддержку кандидату.

Также она добавила, что поступают обращения, затрагивающие вопросы мер социальной поддержки, а также вопросы сферы ЖКХ.

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Конгрессвумен Грин: Зеленский просит мира, но США требуют продолжения конфликта
20 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский желает провести мирные переговоры с Россией, однако США требуют продолжения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
В соцсети X она написала о том, что Зеленский на форуме в Давосе просил о проведении переговоров, а представители Вашингтона, наоборот, пытаются выбить дополнительное финансирование Киева на 60 миллиардов долларов.

По словам Грин, такие действия американских властей глупы, а сам конфликт уже давно превратился в войну США. Конгрессвумен призвала немедленно прекратить финансирование Украины.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также заявил о важности прекращения финансирования Киева и перехода к мирным переговорам.

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#сша
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
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The Times: британская армия через 10 лет может сократиться на треть
20 января 2024, 11:26

Фото: istockphoto/ikholwadia

Издание The Times сообщает, что к 2026 году в вооруженных силах королевства служить будут 68 тысяч человек.
Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет, возможно, сократиться почти на треть.

В том случае, если сохранятся нынешние темпы сокращения численности армии, к 2026 году служить будут не 76 тысяч человек, а 68 тысяч. Это меньше личного состава Сил спецназначения ВС США. Ещё спустя 10 лет в британской армии останется только 52 тысячи человек.

Союзники обратили внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, в случае необходимости, и на изношенность военной техники.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild. Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.

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#великобритания
#новости
#военные
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Посол Барбин назвал незаконными планы Дании о блокировке танкеров с нефтью из РФ
20 января 2024, 11:09

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Планы Дании о блокировке прохода танкеров с российской нефтью нарушают международное право. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Дания планирует проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её территориальные воды.

Посол подчеркнул, что Дания, будучи крупной судоходной державой, заинтересована в соблюдении правил Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и других документов, затрагивающих эти вопросы. Согласно им, блокировка прохода судов в проливах, используемых для международного судоходства, является нарушением. Также не позволяется проведение проверки без имеющихся на то веских оснований.

Барбин выразил надежду на то, что датские власти понимают эти нюансы и пересмотрят своё решение.

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#россия
#нефть
#судно
#евросоюз
#запрет
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В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
В ГД в понедельник внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
20 января 2024, 10:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за распространение ложных сведений о ВС РФ и призывы к совершению преступлений против России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что в понедельник, 22 января, будет представлен законопроект, позволяющий конфисковать деньги, ценности и иное имущество, которые используются в качестве финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Согласно проекту, будет ужесточена уголовная ответственность за публичные призывы к совершению преступлений против России, если они обусловлены политической, религиозной, национальной, идеологической или расовой ненавистью, а также враждой в отношении определённой группы граждан.

Также законопроект предполагает отнесение всех диверсионных преступлений к деятельности, угрожающей безопасности государства.

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#госдума
#законопроект
#вс рф
#имущество
#фейки
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Байден надеется на сделку по защите границы и помощи Украине
20 января 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский президент Джо Байден, говоря о сделке по выделению помощи Киеву в обмен на усиление защиты южной границы, сделал предположение, что на будущей неделе что-то может решиться хотя бы в сенате.
РИА Новости пишет, что споры о миграции были основной причиной, по которой конгрессу так и не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи украинской стороне и Израилю. По мнению республиканской оппозиции, подходы Байдена делают границу открытой.

Байден заявил, что его команда на протяжении нескольких недель работает с сенаторами по данному соглашению. Байден уверен в необходимости изменений в пограничной политике.

«Думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, хотя бы в сенате», - заявил Байден на конференции мэров американских городов. Кадры его выступления транслировал Белый дом.
Также сообщалось, что ядерное оружие Соединённых Штатов можно признать серьёзно устаревшим. Об этом писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение председателя комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера, а также сенатора Конгресса США Дебры Фишер.

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#сша
#политика
#украина
#израиль
#граница
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Bloomberg: Путин может сломать единство западных стран
20 января 2024, 08:46

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году.
Об этом написал один из авторов Bloomberg.

«После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит ослабленную и униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности, а у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — пишет Bloomberg.
По мнению автора статьи, конфликт на Украине демонстрировал силу и единство свободного западного мира и показывал немощь его врагов. Только западные политика просчитались. В результате после конфронтации РФ и Украины им остается довольно мрачное наследие.

Ранее сообщалось, что заявления Германии о подготовке к возможной войне с Россией делаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Прогноз главы Минобороны Германии о возможности войны с Россией через пять-восемь лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — написал Пушков в личном Telegram-канале.
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#политика
#новости
#россия
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Посол Барбин: Фареры дискриминируют российских рыбаков
20 января 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Try Media

РФ не станет жертвовать интересами рыбаков, чтобы сохранить соглашение о рыболовстве с Фарерскими островами.
Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, автономный регион Дании взял курс на дискриминацию российских предприятий. К примеру, появились ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. Росрыболовство ответило на это внесением предложения о запрете на ввоз морепродуктов с островов.

По ловам Барбина, российские ответные меры не ставят цель ухудшить двусторонние отношения в рамках соглашения 1977 года.

«Однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. РФ не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков», —заявил Владимир Барбин.
По соглашению между РФ и Фарерскими островами Москва предоставляет квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. А российская сторона взамен получает возможность вылова в фарерских водах и право на перегрузку улова в местных портах.

Договор о взаимных отношениях был подписан в 1977 году. Он пересматривается каждый год. В конце 2023 года действие документа продлили на 2024 год.

Сообщалось, что Токио планирует продолжить работу по возобновлению соглашения с Россией о рыболовном промысле в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

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#россия
#рыбаки
#экономика
#политика
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