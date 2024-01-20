Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море

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Правительство России одобрило расторжение соглашения о ведении рыбного промысла Великобританией в водах Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Решением правительства было осуществлено расторжение соглашения между Россией (Советским Союзом), Великобританией и Северной Ирландией от 1956 года.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что после введения запрета на рыболовство в российских территориальных водах, Великобритания может лишиться национального блюда фиш-энд-чипс, которое готовится из пикши и трески.
Власти Великобритании выразили обеспокоенность тем, что Россия может начать использовать военный флот для разгона британских рыболовецких судов.
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Анастасия Чинкова