Россия и США до сих пор информируют друг друга о пусках межконтинентальных ракет

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Москва и Вашингтон, несмотря на охлаждение отношений, продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник Сергей Каракаев.
«Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) и БРПЛ. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения», — рассказал генерал-полковник.Ранее командующий РВСН рассказывал, что в таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок. Обязанность информирования обо всех ракетных пусках не менее чем за 24 часа до них вытекает из заключённого ещё в 1988 году соглашения между СССР и США.
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