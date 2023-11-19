Россия получит первый полк с новейшими МБР

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) готовятся получить последние межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат». Об этом сообщил источник агентства ТАСС, близкий к Минобороны РФ.
По его словам, первый полк с этими ракетами, включающий командный пункт и несколько шахтных пусковых установок, планируется отправить на боевое дежурство в декабре этого года. На данный момент информация об этом не получила официального подтверждения. Источник агентства добавил, что параллельно с развертыванием полка будут продолжены испытания ракеты. Эти испытания проходят с космодрома Плесецк на полигоне Кура на Камчатке.
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Артем Кузьмин