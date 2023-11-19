Шойгу оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил признательность ракетным войскам и артиллеристам за их вклад в специальную военную операцию (СВО) на Украине. Эту информацию приводит Telegram-канал Министерства обороны РФ.
В сообщении от ведомства также отмечается, что ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения используются в рамках СВО в качестве разведывательно-ударных комплексов, что позволяет поражать цели в реальном времени.
Читайте также:
Ракетный комплекс «Сармат» с одноимённой ракетой поставлен на боевое дежурство
Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Запорожья
Шойгу: РФ и Никарагуа будут противодействовать шантажу и угрозам США
Артем Кузьмин