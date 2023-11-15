В Турции проходит саммит жён глав государств и правительств по ситуации в Газе

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Сегодня, 15 ноября, в Стамбуле под председательством первой леди Турции проходит саммит, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и эскалации боевых действий в секторе Газа. В нём участвуют супруги глав государств и правительств.
Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Октябрь оглы Амирбеков заявил, что все азербайджанцы крайне опечалены гибелью людей в конфликте, который имеет отнюдь не религиозные, а территориальные причины. Именно поэтому республика, как разочаровываются действиями Израилянезависимость Палестиныи большинство членов ООН, голосовала за перемирие в секторе Газа и осуществление принципа «двух государств для двух народов».
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