Россия сможет диктовать Украине и Западу условия благодаря своей растущей мощи

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Россия имеет качественное преимущество на линии боевого соприкосновения и может из-за этого диктовать свои условия Украине и странам Запада. Так считает аналитик Марк Эпископос, передает Responsible Statecraft.
«Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических маневров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнеров перед свершившимся и мрачным для них фактом», — считает Эпископос.
По его словам, Запад признал тупиковое положение на Украине, однако зарубежные власти так и не осознали сложность сложившейся ситуации.
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