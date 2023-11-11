Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны. Об этом говорится на сайте МИД России.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.
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