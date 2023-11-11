«Вмешались посторонние»: в РЖД назвали причины схода 19 вагонов с рельсов под Рязанью

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Причина схода 19 вагон состава с рельсов в Рязанской области — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что для разбора завалов привлекли больше 250 железнодорожников. В ближайшее время на помощь ожидаются ещё пятьдесят.
На месте происшествия работают кинологи. Повреждённое полотно грузят на тепловозы.
Напомним, 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.
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Екатерина Коршунова