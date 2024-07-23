Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании

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Россия в качестве ответной меры закрывает въезд 15 гражданам Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Уточняется, что в список вошли руководители предприятий ВПК, которые принимают участие в поставках оружия киевскому режиму. Согласно информации ведомства, под санкции также попали эксперты и публицисты, которые выступают с антироссийскими позициями по оборонной проблематике и теме специальной военной операции на Украине в средствах массовой информации.
Отмечается, что данный список опубликован на сайте российского дипломатического ведомства. В МИД России призвали Лондон «трезво оценить ситуацию и как можно скорее сменить вектор в отношениях двух государств».
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