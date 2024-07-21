Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб Европе

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Ограничения против России со стороны Евросоюза провалились и могут причинить вред самой Европе. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на данные четырех институтов Европы по экономическим исследованиям, проведенным для Минэкономики Германии.
Эксперты отметили, что активное развитие экономики РФ происходит благодаря буму в оборонной сфере. Аналитики выразили надежду, что в перспективе ограничения «будут действовать как ползучий яд».
Исследователи добавили, что Россия как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе вновь станет участницей мировой торговли. Обозреватели предупреждают, что в будущем европейцы могут пострадать из-за повышения ценника на газ и нефть.
Санкционное давление на Москву началось в результате начала спецоперации на Украине.
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«С трезвой точки зрения санкционная политика Запада должна быть признана провальной», — сказано в материале.
Исследователи добавили, что Россия как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе вновь станет участницей мировой торговли. Обозреватели предупреждают, что в будущем европейцы могут пострадать из-за повышения ценника на газ и нефть.
«Мы стали уязвимы к этому, потому что недостаточно инвестировали в производственную инфраструктуру», — резюмировали авторы.
Санкционное давление на Москву началось в результате начала спецоперации на Украине.
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Никита Кротов