Россия закрывает свои визовые центры во Франции

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Визовые центры российского посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу через неделю.
Россия приняла решение закрыть визовые центры посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге, сказано в сообщении посольства, опубликованном в Telegram. Визовые центры перестанут работу с 24 ноября. Заявителям, желающим получить российскую визу, нужно будет обратиться в консульский отдел посольства РФ в Париже либо в консульства в Страсбурге, Марселе или Вильфранш-сюр-Мер. Записаться на прием, чтобы подать заявление на визу в посольство России во Франции, можно будет только онлайн на сайте дипмиссии.
Евросоюз в прошлом сентябре приостановил упрощенный визовый режим с РФ, действующий с 2007 года. Сервисный сбор увеличен с €35 до €80, срок рассмотрения анкет — с 15 до 45 дней. Также Еврокомиссия дала рекомендацию странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов брать к рассмотрению в неприоритетном порядке.
Некоторые страны прекратили выдачу шенгенских виз гражданам России. Среди них страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, а также Дания, Бельгия и Нидерланды. При этом получить шенгенскую визу россияне могут и сейчас. Документы на неё в целях турпоездки принимают Австрия, Венгрия, Греция, Италия, Испания, а также Словения, Хорватия, Швейцария и Франция.
Во Франции визовый центр в апреле изменил порядок записи для россиян: там ввели платное бронирование слотов на подачу документов. За сервисный сбор придётся заплатить €35,5 (примерно 3,4 тыс. руб.). Введение данной меры объяснили борьбой с ботами и посредниками: они занимали слоты и перепродавали их.
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Евросоюз в прошлом сентябре приостановил упрощенный визовый режим с РФ, действующий с 2007 года. Сервисный сбор увеличен с €35 до €80, срок рассмотрения анкет — с 15 до 45 дней. Также Еврокомиссия дала рекомендацию странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов брать к рассмотрению в неприоритетном порядке.
Во Франции визовый центр в апреле изменил порядок записи для россиян: там ввели платное бронирование слотов на подачу документов. За сервисный сбор придётся заплатить €35,5 (примерно 3,4 тыс. руб.). Введение данной меры объяснили борьбой с ботами и посредниками: они занимали слоты и перепродавали их.
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Мария Фирсова