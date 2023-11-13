В Дагестане планируют создать город-курорт «Каякент»

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В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина создадут город-курорт «Каякент».
«МК» пишет, что курорт предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру Дербента. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.
С его слов, проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района. Уже разработано зонирование курорта.
В списке благоприятных природных факторов для создания курорта – более 10 км широкого песчаного пляжа у Каспийского моря, а также комфортный климат. Также на данной территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.
Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).
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С его слов, проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района. Уже разработано зонирование курорта.
Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).
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Мария Фирсова