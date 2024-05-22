Россия запустила в космос противоспутниковое оружие

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В Америке предполагают, что РФ запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Патрик Райдер отметил, что по оценкам Пентагона, Россия запустила спутник, который является противокосмическим оружием. По его словам, он способен атаковать иные спутники на низкой орбите. Райдер добавил, что на той же орбите находятся «американский правительственный спутник», а также пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом.
Ранее посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в которой сказано, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».
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Ранее посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в которой сказано, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».
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Дарья Осипова