Рубену Варданяну в Азербайджане продлили арест на 5 месяцев

Фото: Security Service of the Republic of Azerbaijan
Суд в Азербайджане продлил срок ареста бывшему госминистру Нагорного Карабаха и бизнесмену Рубену Варданяну на пять месяцев. Об этом сообщила представитель защиты Рубена Варданяна в России Виктория Бурковская, передает РБК.
«Мы, как представители защиты, считаем это решение незаконным и необоснованным», — заявила она.По ее словам, следователь каждый раз обосновывал необходимость продления ареста тем, что расследование еще не завершено. При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, суд может назначить еще одно продление через 6-9 месяцев. К этому моменту Варданян будет находиться под стражей уже более года, отметила Бурковская.
Также неясно, будет ли судебный процесс публичным, отметила представитель защиты Варданяна.
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