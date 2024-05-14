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Сбылось очередное предсказание Владимира Жириновского

Жириновский предсказал назначение Дегтярёва на пост министра спорта в 2018 году
14 мая 2024, 20:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Владимир Жириновский предсказал назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта ещё в 2018 году. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.


SHOT опубликовал ролик, в котором Жириновский заявляет о том, что Дегтярёв отлично справится с подбором спортсменов, которые смогут одержать победу в Чемпионате мира по футболу. Владимир Вольфович добавил, что такие политики, как Дегтярёв смогут организовать спортивный порядок.

Напомним, Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Дегтярёва министром спорта России. На данной должности Дегтярёв сменит Олега Матыцина, который занимал этот пост с 2020 года. Сам политик является мастером спорта по фехтованию, многократным чемпионом Самары и Самарской области в данном виде спортивной дисциплины.

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#политика
Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
Блинкен: США намерены конфисковать российские активы
14 мая 2024, 20:41

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты намерены воспользоваться полномочиями, переданными Конгрессом, для конфискации российских активов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Киеве.
Он пояснил, что Конгресс США дал властям полномочия для «захвата» российских замороженных активов. Эти полномочия будут использованы, отметил Блинкен.

Также он добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.

Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен с рабочим визитом прибыл в Киев, где намерен выразить солидарность США с Украиной. В ходе своей поездки он собирается послать украинцам, переживающим тяжёлые времена, серьёзный сигнал уверенности.

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#сша
#украина
#активы
#россия
#конфискация
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США могут ввести санкции против властей Грузии
США введут санкции против властей Грузии в случае подрыва в стране демократии
14 мая 2024, 20:23

Фото: iStock/designer491

Соединённые Штаты введут санкции против властей Турции, если в стране будет подорвана демократия. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе пресс-конференции в Тбилиси.
Он подчеркнул, что в случае продвижения принятого сегодня закона об иноагентах без согласования с нормали Евросоюза, в результате чего будет подорвана демократия и будут фиксироваться случаи насилия в отношении мирных протестующих, США введут санкции.

Прежде всего речь идёт о финансовых ограничениях и санкциях на поездки в отношении лиц, которые ответственны за эти действия, а также их семей.

Парламент Грузии во вторник, 14 мая, несмотря на протесты, принял законопроект об иноагентах.

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#сша
#грузия
#санкции
#ограничения
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Стало известно, где сейчас находится генерал Суровикин
Соловьёв: генерал Суровикин находится в Алжире
14 мая 2024, 19:35

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Владимир Соловьёв.
Ранее появилась информация, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Но подробности о характере его визита не приводились.

Также до этого, 8 мая, распространилась информация о возможном возвращении экс-командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО в Россию. На фоне этих слухов появилось видео, на котором Суровикин куда-то летит в самолёте. За кадром женский голос попросил офицера передать послание. Он сказал «Дай Бог всем удачи!» и помахал рукой.

Позднее окружение Суровикина опровергло слухи о его возвращении в Россию, подчеркнув, что военный не покидал Африку, а опубликованный ролик был снят около полугода назад.

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#информация
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#кремль
#африка
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Совфед единогласно утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты
14 мая 2024, 19:07

Фото: сайт Кремля

Совет Федерации единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно, что Ковальчук значился в списке кандидатов в главы Счетной палаты, который был предложен российскому лидеру председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В данный список также вошли сенатор Анатолий Артамонов и врио главы СП Галина Изотова.

В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО». Позже он был назначен на пост заместителя руководителя контрольного управления президента России. Ковальчук также попал в санкционные списки США и Европейского союза.

Напомним, сегодня, 14 мая, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Также помощниками российского лидера переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.

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#владимир путин
#правительство
#президент
#глава
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Где Суровикин: СМИ пишут о возвращении генерала Армагеддона в Москву
Генерал Суровикин может вернуться в Москву
14 мая 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Сети появилась информация о возвращении генерала Суровикина в Москву. По предварительным данным, это произойдёт 15 мая, передаёт Царьград со ссылкой на источники.
Предполагается, что Суровикин примет участие в коллегии Минобороны РФ.

«Отдохнул, теперь пора шороху навести», — так возможное возвращение Суровикина прокомментировал военный блогер Кирилл Фёдоров.

Информацию оценил и политолог Сергей Марков.

«Все ждут возвращения Сурoвикина из Африки на украинский фронт. Многие считают Сурoвикина лучшим генералом. А его уход в Африку — ошибкой на основе личных обид замов министра. А теперь Сурoвикин будет бить Сырского и все ВСУ», — написал Марков в своём Telegram-канале.


Официально данную информацию в Минобороны РФ не подтверждали.

8 мая военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».

Позже издание URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина опровергло данное сообщение, отметив, что генерал находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад.

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Обнародован новый санкционный список США
Штаты ввели санкции против россиянина и трех компаний
14 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/syahrir maulana

В санкционный список Америки попал один россиянин и три компании, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает госдеп. По данным американского внешнеполитического ведомства, Штаты вводят санкции против гражданина России и трех компаний, которые вовлечены в попытки уклонения от санкций. Они якобы связаны с Дерипаской.

Так, санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения. Среди компаний это — АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

Такие данные приводятся в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина Штатов списке.

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#сша
#россия
#санкции
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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС
14 мая 2024, 18:04

Фото: сайт Кремля

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Об этом Ушаков сообщил журналистам.
По словам помощника российского президента, между лидерами двух государств произойдет углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах. Ушаков напомнил, что в ООН Россия и Китай выступают солидарно практически по всем аспектам основской повестки.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

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#россия
#владимир путин
#китай
#оон
#запад
#рф
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Совфед одобрил запрет иноагентам избираться на выборах всех уровней
14 мая 2024, 17:39

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон о запрете иностранным агентам избираться на выборах любых уровней. Об этом сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Она подчеркнула, что будут внесены дополнительные данные в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Согласно новым правилам, при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иноагента к сроку представления документов в избирательную комиссию.

Норма будет станет действовать во время выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.

Также законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включён Минюстом в перечень иноагентов.

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#совет федерации
#иностранный агент
#выборы
#кандидаты
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Южная Корея готова помочь Украине
Президент Южной Кореи: страна готова помогать Украине
14 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Южная Корея готова продолжать сотрудничать с Украиной и оказывать стране помощь, сообщает телеканал MBC.
Об этом заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ель по результатам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Юн Сок Ель, правительство Южной Кореи активно участвует в усилиях международного сообщества по достижению мира и послевоенного восстановления на Украине.

В свою очередь, Зеленский позвал Юн Сок Еля на конференцию мира в Швейцарии. Она пройдет с 15 по 16 июня. Также он попросил его «активнее» помогать Киеву.

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#южная корея
#украина
#финансирование
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