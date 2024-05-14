Сбылось очередное предсказание Владимира Жириновского

Фото: сайт Кремля
Владимир Жириновский предсказал назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта ещё в 2018 году. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
SHOT опубликовал ролик, в котором Жириновский заявляет о том, что Дегтярёв отлично справится с подбором спортсменов, которые смогут одержать победу в Чемпионате мира по футболу. Владимир Вольфович добавил, что такие политики, как Дегтярёв смогут организовать спортивный порядок.
Напомним, Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Дегтярёва министром спорта России. На данной должности Дегтярёв сменит Олега Матыцина, который занимал этот пост с 2020 года. Сам политик является мастером спорта по фехтованию, многократным чемпионом Самары и Самарской области в данном виде спортивной дисциплины.
Читайте также:
Предложенный на пост министра спорта Михаил Дегтярёв прибыл в Москву
Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив с поста губернатора Тульской области
Путин утвердил структуру нового правительства
Екатерина Коршунова