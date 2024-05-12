Предложенный на пост министра спорта Михаил Дегтярёв прибыл в Москву

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра спорта РФ, прибыл в Москву. Врио губернатора региона с сегодняшнего дня до последующих распоряжений назначен первый вице-губернатор Александр Никитин.
О своём приезде в столицу Дегтярёв написал в телеграм-канале. Мишустин, комментируя своё предложение, отмечал, что, кроме опыта работы в должности руководителя региона, тот дважды избирался в качестве депутата в Государственную думу, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Такой опыт будет полезен ему на посту министра спорта, отметил глава правительства.
Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, бывший министр спорта Олег Матыцин перейдёт на другую работу.
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Александр Бойцов