Секретарь СНБО Данилов призвал бороться с пацифистами на Украине

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Россия через своих агентов пытается убедить россиян в реальности конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и армией, с таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов заявил, что он боится не столько государственного переворота, сколько прорыву к власти так называемых пацифистов, которые захотят поэксперементировать с возвращением в страну русского языка и культуры.
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Евгения Парфентьева