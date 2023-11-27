«Страна инвалидов и мигрантов»: Симоньян пояснила, к чему привёл срыв переговоров

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Срыв переговоров между Москвой и Киевом привёл к тому, что Украина превратилась в страну инвалидов и мигрантов, с таким заявлением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Путин говорил правду, и получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации», - прокомментировала ситуацию Симоньян.
Таким образом главред RT отреагировала на слова украинского депутата Давида Арахамия, который признался, что президента Украины Владимира Зеленского отговорили от завершения конфликта и переговоров с Россией. Он заявил, что весной 2022 года бывший (действующий на тот момент) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Зеленскому не подписывать никаких договоров с российским правительством.
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