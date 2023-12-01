«Секретное оружие»: Стало известно, как Байден решил спасти Украину

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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может стать секретным оружием главы США Джозефа Байдена, которое он применит против республиканцев, чтобы получить помощь для Украины, об этом пишут Элени Куреа и Эстер Уэббер в своей статье для Politico.
«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс», - прокомментировали ситуацию в издании.
На нынешней неделе Трасс прибыла в столицу Соединенных Штатов. По мнению журналистов, она поможет Байдену переубедить несогласных с его позицией членов Конгресса в необходимости продолжения помощи Соединённым Штатам. В Politico также отметили, что на помощь Трасс в разрешении разногласий в американской власти надеются не только в США, но и в союзнической Европе.
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Евгения Парфентьева