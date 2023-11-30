Украина в ноябре получила минимум финансовой помощи за последние полгода

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Украина в ноябре получила минимальный объем внешней финансовой помощи от своих союзников за последние шесть месяцев. Об этом сообщили в Минфине страны.
«В ноябре западные партнеры предоставили 2 млрд. долл. льготного финансирования. 1,6 млрд дал ЕС, 400 млн были выделены под гарантии Великобритании через механизм Всемирного банка, еще 5 млн дал Всемирный банк», - говорится в сообщении ведомства.
В октябре внешняя помощь Украине составила 2,8 млрд, в сентябре - около 3 млрд, а в июле - 5,3.
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