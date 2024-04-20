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Сенат США одобрил продление закона о слежке за иностранцами за пределами страны

20 апреля 2024, 11:03
Фото: iStock/dkfielding

Фото: iStock/dkfielding

Сенат США поддержал законопроект о реформировании и продлении действия раздела 702 федерального закона о слежке, который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Штатов. Данные следуют из заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Отмечается, что срок действия соответствующего раздела заканчивался 19 апреля. Палата представителей ранее поддержала этот законопроект, продлив его действие на несколько лет.

В заявлении говорится, что американский лидер в скором времени подпишет документ и он вступит в силу. Джейк Салливан отметил, что такой закон важно сохранить, поскольку он помогает защитить США. Примечательно, что ​его не раз подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.



Ранее сообщалось, что США развернули на территории Украины систему слежения за вооружением, которое поставляют государства Запада.

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Над «мангалами» на российских танках смеялись зря, рассказал разработчик
#сша
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#нарушения
#лидер
#байден
Над «мангалами» на российских танках смеялись зря, рассказал разработчик
Разработчик: атака ХАМАС показала пользу «мангалов» на российских танках
20 апреля 2024, 10:25

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Разработчик устанавливаемой на бронетехнику РФ модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав рассказал, что атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что в мире зря смеялись над так называемыми «мангалами» на российских танках. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам разработчика, у Израиля много комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в особенности антидроновых ружей, однако бронетехника не была ими оборудована. В результате армия Израиля была вынуждена в скором порядке устанавливать на танки «козырьки», также известные в народе как «мангалы».

Он также подчеркнул, что 6 месяцев назад возимой РЭБ, в том виде, в каком его придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии в мире.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.

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#сво
#солдат
#спецоперация
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WP: В США готовы к отправке пакета военной помощи Украине
20 апреля 2024, 09:41

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединённые Штаты Америки готовы отправить Украине очередной пакет военной помощи при одобрении финансирования, об этом сообщает издание The Washington Post.
По информации издания, американское оборонное ведомство Пентагон уже приступило к составлению нового пакета военной помощи для Вооружённых сил Украины и будет готово его отправить, как только получит одобрение о финансировании.

Уточняется, что в случае одобрения пакета, он будет передан Украине в течение недели.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что разработанный в США законопроект о помощи военной помощи Украине не является идеальным, однако, лучшего в нынешнее время достичь было невозможно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#украина
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На американский берег выбросило часть секретной ракеты времён холодной войны
Fox: На пляже в Массачусетсе нашли часть секретной ракеты времен холодной войны
20 апреля 2024, 09:12

Фото: iStock/Craig Boliver

На берегу американского штата Массачусетс обнаружили часть секретной ракеты времён холодной войны, об этом сообщает Fox News.
Неопознанный объект, похожий на фюзеляж самолёта, обнаружили в начале апреля на пляже острова Кейп-Код.

Экспертиза показала, что найденный обломок — часть сверхсекретной ракеты-мишени RCAT, разработанной во времена холодной войны.

RCAT использовались в качестве мишеней для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на действовавшей тогда на Кейп-Коде тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит, при этом применялись они на «неофициальном» полигоне, о котором мало кто знал.

Как уточняет Fox News, RCAT относится к части сверхсекретной программы, разработанной для тренировки американских зенитных подразделений.

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США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны

Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана
#сша
#ракета
#война
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США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны
20 апреля 2024, 08:34

Фото: iStock/Im Yeongsik

В ближайшие месяцы Соединённые Штаты выведут из Нигера 1000 своих военных, об этом написал журналист New York Times Эрик Шмитт на своей странице в социальной сети X.
«США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих», — сообщил американский обозреватель.

Аналогичную информацию сообщило агентство Reuters. Как удалось узнать их источнику, 19 апреля на встрече замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера договорились о выводе американских войск из страны.

Напомним, ранее между США и Нигером существовало соглашение, позволяющее американским военным находиться на территории страны. Однако, захватившие власть в Нигере мятежники разорвали это соглашение, не объяснив причину своего поступка.

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#нигер
#сша
#военные
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Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана
20 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американский президент Джо Байден заявил, что США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Слова Байдена приводит пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, предприятие работает над тем, чтобы до конца года довести уже произведенный объем до тонны. Байден подчеркнул, что этого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в Штатах».

Он отметил, что производство обогащенного урана поможет Вашингтону сократить зависимость от импорта нефти.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года.

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Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии
#сша
#россия
#производство
#предприятие
#запрет
#импорт
#байден
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«Наилучшее из возможного»: В США согласовывают проект о помощи Украине
Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в США
20 апреля 2024, 08:08

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей США утвердила включение в повестку дня голосование по законопроектам о помощи Украине и другим союзникам Штатов, об этом сообщил спикер палаты Майк Джонсон.
«Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Джонсон.

Окончательное голосование по проекту должно состояться 20 апреля, после чего он поступит на рассмотрение в американский сенат.

Напомним, ранее Соединённые Штаты выступила главным донором военной и финансовой помощи Киеву, однако, с начала этого года поддержка прекратилась. Как пишут западные эксперты, без помощи союзников силы ВСУ закончатся совсем скоро.

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#украина
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Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии
20 апреля 2024, 07:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В посольстве РФ в Германии назвали эрозией процесса послевоенного примирения уведомления ФРГ о нежелательности участия российских официальных представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Напомним, российское дипломатическое представительство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фашистских концлагерей, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

В дипломатическом представительстве отметили, что данные обращения не повлияют на планы российской стороны в связи с 79-й годовщиной Великой Победы. Сотрудники посольства намерены «почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей» при любых условиях, добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию. Она подчеркнула, что Москва расценивает этот очередной провокационный выпад как шаг Германии, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском разрезе хода и итогов Второй мировой войны.

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#великая отечественная война
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В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба
Expresso: в Эквадоре объявлена ЧС национального масштаба
20 апреля 2024, 06:23

Фото: iStock/Photoboyko

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил двухмесячное чрезвычайное положение в стране в связи с энергетическим кризисом, передает газета Expreso.
Целью введения чрезвычайного положения является обеспечение бесперебойного «общественного электроэнергетического обслуживания», как говорится в указе эквадорского лидера. Указ также предусматривает мобилизацию правоохранительных и военных сил для обеспечения безопасности важнейших объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее глава Министерства иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила, почему бывший вице-президент Хорхе Гласа был задержан в посольстве Мексики в Кито. По ее словам, решение о рейде на здание посольства было принято из-за риска побега политика.

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#чс
#президент
#энергетика
#указ
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«Забудьте о возвращении Крыма»: В США резко высказались о планах Украины
Конгрессмен Госар призвал Украину забыть о Крыме
20 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Член Палаты представителей США Пол Госар жестко отреагировал на действия Украины в отношении Крыма. Он призвал Киев забыть о возвращении полуострова. Заседание комитета по процедурным вопросам транслировал телеканал C-SPAN.
Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен приостановить финансовую помощь республике до тех пор, пока президент США Джо Байден не начнет мирные переговоры.

По мнению депутата Госара, конфликт на Украине протекает не лучшим образом и привел к гибели большого количества граждан, особенно молодежи.

«Хватит! Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», – высказался республиканец.

Госар отметил, что большинство жителей полуострова выступают за воссоединение с Россией. По его словам, заявления о возвращении региона в состав Украины непродуманны.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым являются частью западного сценария.

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#украина
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#крым
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