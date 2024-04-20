Сенат США одобрил продление закона о слежке за иностранцами за пределами страны

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Сенат США поддержал законопроект о реформировании и продлении действия раздела 702 федерального закона о слежке, который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Штатов. Данные следуют из заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Отмечается, что срок действия соответствующего раздела заканчивался 19 апреля. Палата представителей ранее поддержала этот законопроект, продлив его действие на несколько лет.
В заявлении говорится, что американский лидер в скором времени подпишет документ и он вступит в силу. Джейк Салливан отметил, что такой закон важно сохранить, поскольку он помогает защитить США. Примечательно, что его не раз подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.
Ранее сообщалось, что США развернули на территории Украины систему слежения за вооружением, которое поставляют государства Запада.
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В заявлении говорится, что американский лидер в скором времени подпишет документ и он вступит в силу. Джейк Салливан отметил, что такой закон важно сохранить, поскольку он помогает защитить США. Примечательно, что его не раз подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.
Ранее сообщалось, что США развернули на территории Украины систему слежения за вооружением, которое поставляют государства Запада.
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Екатерина Коршунова