Над «мангалами» на российских танках смеялись зря, рассказал разработчик

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Разработчик устанавливаемой на бронетехнику РФ модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав рассказал, что атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что в мире зря смеялись над так называемыми «мангалами» на российских танках. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам разработчика, у Израиля много комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в особенности антидроновых ружей, однако бронетехника не была ими оборудована. В результате армия Израиля была вынуждена в скором порядке устанавливать на танки «козырьки», также известные в народе как «мангалы».
Он также подчеркнул, что 6 месяцев назад возимой РЭБ, в том виде, в каком его придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии в мире.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.
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Он также подчеркнул, что 6 месяцев назад возимой РЭБ, в том виде, в каком его придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии в мире.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.
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Екатерина Коршунова