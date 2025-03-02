Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)
Франция и Великобритания пытаются сорвать достижение любых договорённостей относительно ситуации на Украине. Именно поэтому Макрон и Стармер умышленно выдвигают России невыполнимые и часто просто бессмысленные требования.
Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
По его словам, амбиции Стармера и Макрона толкают их на создание собственной «мирной» инициативы, но на самом деле это будет некий симулякр, истинной целью которого будет помешать достижению каких-либо реально работающих договорённостей. С США вполне реально договориться об условиях заключения мирного соглашения по Украине. Именно в Европе требуют «продолжения банкета», толкая Киев на продолжение военных действий, заключил Пушков.
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«"Мирный план", продвигаемый лидерами Соединённого Королевства и Франции, планируется как полная антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном. Параметры этой антитезы уже понятны: это будет очередной набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя», — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По его словам, амбиции Стармера и Макрона толкают их на создание собственной «мирной» инициативы, но на самом деле это будет некий симулякр, истинной целью которого будет помешать достижению каких-либо реально работающих договорённостей. С США вполне реально договориться об условиях заключения мирного соглашения по Украине. Именно в Европе требуют «продолжения банкета», толкая Киев на продолжение военных действий, заключил Пушков.
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Александр Бойцов