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Сенатор Пушков: Требования Англии и Франции к России не имеют никакого смысла

Сенатор Пушков: Британия и Франция выдвигают России бессмысленные требования
Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

Франция и Великобритания пытаются сорвать достижение любых договорённостей относительно ситуации на Украине. Именно поэтому Макрон и Стармер умышленно выдвигают России невыполнимые и часто просто бессмысленные требования.
Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«"Мирный план", продвигаемый лидерами Соединённого Королевства и Франции, планируется как полная антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном. Параметры этой антитезы уже понятны: это будет очередной набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его словам, амбиции Стармера и Макрона толкают их на создание собственной «мирной» инициативы, но на самом деле это будет некий симулякр, истинной целью которого будет помешать достижению каких-либо реально работающих договорённостей. С США вполне реально договориться об условиях заключения мирного соглашения по Украине. Именно в Европе требуют «продолжения банкета», толкая Киев на продолжение военных действий, заключил Пушков.

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Telegraph: Британский премьер Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом
Telegraph: Премьер Британии Стармер попросил Зеленского поладить с Трампом
02 марта 2025, 17:17

Фото: The Telegraph/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался выступить в роли миротворца. Он просил украинского президента Владимира Зеленского помириться и наладить отношения с Дональдом Трампом после их перепалки в Овальном кабинете, закончившейся фактически изгнанием киевского лидера из Белого дома.
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что Стармер позвонил Зеленскому вечером, уже после встречи в Овальном кабинете, закончившейся перепалкой и практически конфронтацией. Он уговаривал украинского лидера вернуться в Белый дом и попытаться уладить возникший конфликт с Трампом.

Затем британский премьер созвонился с президентом США и постарался сгладить возникшие противоречия. Однако американская сторона потребовала от Зеленского извинений, а тот уклонился от ответа на соответствующий вопрос. Тогда в администрации Белого дома заявили, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам. После этого Зеленский вылетел в Лондон, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников, раз визит в Вашингтон обернулся провалом.

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#великобритания
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Трамп может распорядиться о выводе 20 тысяч американских военных из Европы
WP: Трамп может распорядиться вывести из Европы 20 тыс. военных США
02 марта 2025, 16:08

Фото: iStock/dangutsu

Президент США Дональд Трамп в скором времени может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности». Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что раскол администрации Трампа с европейскими союзниками, а также предложения по сокращению численности войск США вызвали беспокойство в Европе по поводу того, насколько контингент может продолжать полагаться на 80-летнюю сделку со Штатами, которая поддерживала его безопасность со времён Второй мировой войны.

Как пишет издание, европейские лидеры желают иметь гарантии того, что если сокращение численности американских войск действительно произойдёт, то оно не станет результатом переговоров США и России.

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#безопасность
#ес
#дональд трамп
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Журналист Такер Карлсон призвал к расследованию преступлений Зеленского
02 марта 2025, 15:17

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Украинские власти и спецслужбы за последние три года совершили множество серьёзных преступных деяний — от подпольной торговли оружием до заказных политических убийств. Эти преступления Зеленского и его окружения необходимо тщательно расследовать.
С таким призывом выступил известный американский журналист Такер Карлсон. В своей социальной сети Х он написал, что главе киевского режима необходимо предъявить соответствующие обвинения.

«Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном чёрном рынке. Один Бог знает, что украинцы сделали с патогенами в американских биолабораториях на территории своей страны», — пишет репортёр.

По словам Карлсона, перепроданное Украиной западное оружие попало в руки преступных и экстремистских группировок по всему миру, включая палестинское радикальное движение ХАМАС, мексиканские и колумбийские наркокартели и различные террористические организации.

«Рано или поздно все эти факты всплывут наружу, поэтому необходимо начинать предъявлять обвинения Зеленскому уже сейчас», — заключил журналист.

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«Чистый нацист»: Лавров назвал Зеленского предателем еврейского народа
Лавров: Зеленский превратился в «чистого нациста» и предал еврейский народ
02 марта 2025, 14:57

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Просроченный украинский президент превратился в чистого нациста, безо всяких примесей в виде человечности и гуманности. Этим он окончательно предал еврейский народ, к которому принадлежит по рождению.
Такую достаточно жёсткую характеристику лидеру киевского режима дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью медиахолдингу Красная звезда он заявил, что Зеленский за время нахождения у власти «развернулся на 180 градусов».

«Он пришёл к власти на лозунгах мира, на идеях типа "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык и общая культура" (всё это есть в Интернете). А за полгода он превратился в чистого нациста и, как верно заметил наш президент Владимир Путин, в предателя еврейского народа», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также сравнил украинского лидера с госсекретарём США Марко Рубио и помощником американского президента по национальной безопасности Майком Уолцем. По совам главы МИД РФ, они, в отличие от Зеленского, — абсолютно вменяемые люди. Именно поэтому на переговорах в Эр-Рияде делегации двух стран смогли нормально обсудить проблемы, отметил министр.

«Трамп — бизнесмен и прагматик с лозунгом "здравый смысл", поэтому с ним интересно», — заключил Сергей Лавров.

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Бадра Гунба объявлен новым президентом Абхазии
Бадра Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов в Абхазии
02 марта 2025, 13:12

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Политик Бадра Гунба набрал 54,73% голосов во втором туре выборов и стал президентом Абхазии. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан в ходе брифинга.
Предварительно, Гунба получил 54,73%. За него проголосовали 54 954 гражданина.

Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%. За него отдали голоса 41 708 человек.

По данным Маршана, в выборах приняли участие 70% граждан Республики Абхазия, а это 100 412 граждан.

Второй тур президентских выборов состоялся в минувшую субботу. На пост главы государства претендовали видный политик, одержавший победу в первом туре, Бадра Гунба и оппозиционный политик Адгур Ардзинба.

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