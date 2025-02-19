Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Европейские лидеры не планируют отправлять войска на Украину, несмотря на смелые заявления президентов о готовности к этому шагу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Он отметил, что хотя лидеры Франции и Великобритании высказывали готовность действовать, их поддержали также Польша, Германия и Италия. Пушков также охарактеризовал французского президента как «чудо-воителя», который стремится к переговорам с Владимиром Путиным.
Сенатор добавил, что коалиция стран, готовых отправить войска на Украину, начала «отступление».
Напомним, что 17 февраля по инициативе президента Франции в Париже прошел экстренный саммит для обсуждения участия в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью этой операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от преследований и геноцида со стороны киевского режима, которому оно подвергалось на протяжении восьми лет.
Читайте также:
Макрон объявил о готовности провести переговоры с Путиным
Маск поддержал заявление о том, что Зеленский не хочет мира на Украине
Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом
Сенатор добавил, что коалиция стран, готовых отправить войска на Украину, начала «отступление».
Напомним, что 17 февраля по инициативе президента Франции в Париже прошел экстренный саммит для обсуждения участия в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью этой операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от преследований и геноцида со стороны киевского режима, которому оно подвергалось на протяжении восьми лет.
Читайте также:
Макрон объявил о готовности провести переговоры с Путиным
Маск поддержал заявление о том, что Зеленский не хочет мира на Украине
Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом
Екатерина Коршунова