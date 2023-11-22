Сенатор Цеков: «Идеология России — это патриотизм и консервативные ценности»

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Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков поддержал предложение о закрепление в Конституции РФ официальной государственной идеологии.
«Я положительно отношусь к необходимости внесения в Конституцию РФ более чётких принципов государственной идеологии. Несмотря на то, что работу над этим начали пару лет назад, надо продолжить её реформирование. Государственная идеология России — это патриотизм и консервативные ценности. Стоит внести статьи, которые позволили бы нашей стране продолжать работать в этом направлении», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.
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