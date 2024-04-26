Шойгу: Россия намерена расширять военное сотрудничество с Пакистаном

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении страны развивать военное сотрудничество с Пакистаном во время встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом в Астане.
Шойгу подчеркнул важность расширения сотрудничества в военной сфере и отметил положительную динамику в отношениях между военными ведомствами двух стран.
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Артем Кузьмин