Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД РФ призывает Иран и Пакистан к решению вопросов дипломатическим путем

МИД РФ призывает Иран и Пакистан к решению вопросов дипломатическим путем

Захарова: РФ призывает Иран и Пакистан к дипломатическому решению вопросов
18 января 2024, 17:57
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия призывает Иран и Пакистан решать возникшие вопросы с помощью дипломатии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.
«С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами», - заявила Захарова.

По ее словам, от дальнейшего обострения конфликта выиграют те, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.


Захарова также выразила надежду на то, что Иран и Пакистан в ближайшее время смогут договориться и уладить разногласия. Она также отметила, что Россия готова оказать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Утром 18 января пакистанские военные нанесли ряд ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан.

Читайте также:

Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане

Пакистан отозвал посла из Ирана сразу после ракетного удара

Reuters: Вооружённые силы Пакистана приведены в состояние боевой готовности
#россия
#военные
#сотрудничество
#иран
#захарова
#удар
#пакистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Кулеба заявил о планах Украины поговорить по телефону с Си Цзиньпином
18 января 2024, 18:50

Фото: iStock/designer491

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Киеву нужен данный разговор, так как в дальнейшем планируется саммит для продвижения украинского плана мирного урегулирования конфликта. По словам Кулебы, Украина старается добиться установления связи с лидером КНР.

Ранее сообщалось, что Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню.

Читайте также:

«Это не мой уровень»: Зеленский заявил, что не планировал встречу с премьером КНР в Давосе

Китай преподнёс неприятный сюрприз Украине

Трамп призвал не поддерживать помощь Киеву до выполнения условий республиканцев
#помощь
#президент
#китай
#украина
#вэф
#премьера
#саммит
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп призвал не поддерживать помощь Киеву до выполнения условий республиканцев
18 января 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Экс-президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку с демократами и администрацией президента страны Джо Байдена по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты границы. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что сначала необходимо достичь выполнения всех необходимых условий Республиканской партии для прекращения притока мигрантов. Бывший президент США подчеркнул, что спикер палаты представителей Майк Джонсон «заключит исключительно идеальную сделку по вопросу границы».

Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Евросоюзу для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на тот случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу».

Читайте также:

В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»

Трамп раскрыл, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине

Трамп в случае победы на выборах потребует у Европы возмещения американской помощи Украине
#сша
#помощь
#президент
#дональд трамп
#сотрудничество
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США оценили шансы Запада на совершение самоубийства ради Украины
Риттер: Запад не совершит самоубийство ради Украины
18 января 2024, 18:29

Фото: iStock/Photoboyko

Запад не станет предпринимать крайние меры для спасения Украины. Такое мнение выразил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Так он оценил опубликованный украинским президентом Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес российского коллеги Владимира Путина.
«Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима», — ответил Риттер в комментарии к видео в соцсети Х.

Он уверен, что конфликт завершится в пользу России, а киевские власти будут вынуждены объявить о капитуляции.

Эксперт привел в пример Гитлера в конце апреля 1945 года, когда Красная армия уже приближалась к Берлину. Риттер подчеркнул, что у Украины был шанс в 2022 году завершить конфликт, однако его отвергли. Теперь же, по его словам, союзники Киева разбегаются.

Читайте также:

Умеров признал снарядный голод серьезной проблемой для ВСУ

Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает

В ГУР Украины признали прогресс РФ в производстве оружия
#эксперт
#конфликт
#армия
#соцсети
#видео
#самоубийство
#запад
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС
18 января 2024, 18:15

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия продолжает изучение вопроса членства в БРИКС. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что государство оценивает преимущества, после чего примет окончательное решение. По информации источника, 1 января не считается крайним сроком для принятия решения.

Напомним, в начале января текущего года государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что государство официально стало членом БРИКС, однако спустя некоторое время удалило эти сообщения из своих аккаунтов в соцсетях.

Ранее сообщалось, что председательство РФ в БРИКС начинается с 1 января 2024 года. В объединении начинают полноценную работу следующие страны: ОАЭ, Египет, Эфиопия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС.

Читайте также:

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС

Россия начинает председательство в БРИКС
#россия
#владимир путин
#президент
#телевидение
#государство
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров охарактеризовал текущую ситуацию в Афганистане
Лавров: Движение «Талибан»* в целом контролирует ситуацию в Афганистане
18 января 2024, 17:52

Фото: сайт Кремля

В Афганистане в настоящее время де-факто присутствует государственная власть. Движение «Талибан»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) контролирует ситуацию.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста News.ru на пресс-конференции. Он отметил, что Москва прилагает максимальные усилия для того, чтобы представители движения стали полноценным, признанным правительством и работали не только над этнической, но и над политической инклюзивностью правящих сил.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что посольство России в Кабуле не прекращало работу ни на один день, а российские дипломаты активно работают с талибами, чтобы добиться от них приглашения других политических сил в правящие структуры страны. Кроме того, по мнению главы МИД, следует наладить переговоры и взаимодействие с фронтом национального сопротивления, действующем на севере Афганистана.

Процессы, происходящие в Афганистане, очень непростые, но то, что российское присутствие там чуть ли не единственное не прекращалось ни на минуту, сейчас помогает дипломатии Москвы в том числе по продвижению внешних форматов, заключил Сергей Лавров.

Читайте также:

Лавров заявил об очищении общества благодаря СВО

«Совесть есть?»: Лавров обратился с резонным вопросом к европейским лидерам

Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#москва
#сергей лавров
#мид
#министр
#посольство
#рф
#переговоры
#афганистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны
18 января 2024, 17:30

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны. Об этом сообщает ABC.
По информации источника, нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако, как отмечает издание, он имеет большое сходство с РФ.

Сообщается, что в учениях принимают участие сорок тысяч военных из всех стран-членов Североатлантического альянса и Швеции, которая на данный момент окончательно не вступила в организацию. Данные учения пройдут на территории ФРГ, Польши, Прибалтики и в Северном море.

Ранее Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. Согласно данным ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта.

Читайте также:

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине

Лавров раскрыл подробности войны России и НАТО

Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России
#россия
#нападение
#учения
#данные
#фрг
#нато
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко на примере «Макдональдс» рассказал об импортозамещении в Белоруссии
18 января 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров 18 января 2024 года на примере сети ресторанов «Макдональдс» рассказал об импортозамещении в республике.
Белоруссия подверглась западным санкциям из-за того, что после начала спецоперации на Украине продолжала поддерживать дружеские и доверительные отношения с Россией. Например, с начала 2023 года страну покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер брендовой одежды H&M. Но белорусский лидер в качестве примера взял именно сеть быстрого питания.

Он напомнил, что власти страны никого не удерживали, но и не выгоняли. Западным фирмам было предложено на выбор: хотите работать — работайте, нет — до свидания! Лукашенко вспомнил о некоторой даже панике в определённых кругах, дескать, никто не сможет работать в Белоруссии так, как «Макдональдс». Он с удивлением рассказал, как к нему пошли «ходоки», которые рассказывали, что не могут булочку разрезать пополам и приготовить картофель фри так, как делали ресторанах популярной сети.

Фото: istockphoto/happy_lark

«Да вы что?! Мы же бульбаши, мы по всему миру продаём и картошку, и качественные мясные и молочные продукты, и многое другое. Вы булочку не можете разрезать? Мы в детстве из таких булочек за семь копеек сами себе гамбургеры делали, только не знали, что они так называются», — возмущался белорусский президент.

Лукашенко поручил проконтролировать вопрос пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. Также к решению проблемы подключился вице-премьер Николай Снопков. Белорусский лидер признался, что и сам погрузился в данный вопрос, хотя ранее никогда в «Макдональдс» не ходил.

Выяснилось, что никакой проблемы нет, она была просто надуманной. В настоящий момент уже в 25 бывших ресторанах сети повара готовят блюда, традиционно входившие в меню «Макдональдс», и они пользуются спросом. И гамбургеры из местного мяса получаются отличные, и картофель фри превосходный — из белорусской картошки, или бульбы, как на родном языке назвал её Лукашенко.

«Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла», — заключил президент Белоруссии.


Читайте также:

Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента

Лукашенко поручил перевести службу войск МВД Белоруссии в усиленный режим

«Надо Путину перекинуть»: Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией
#картофель
#президент
#продукты
#белоруссия
#блюда
#лидер
#лукашенко
#рестораны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами
18 января 2024, 16:32

Фото: iStock/A-Basler

Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.
Сообщается, что Дания направит на помощь Вашингтону одного военнослужащего. При этом министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что власти государства полностью поддерживает удары США по позициям хуситов.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Читайте также:

США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

Страны Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море
#сша
#помощь
#море
#министр
#операции
#борьба
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Al Arabiya: США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА
18 января 2024, 15:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США и Израиль ведут «серьезные» переговоры о передаче после войны управления сектором Газа Палестинской национальной администрации. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что недавно состоялась дискуссия между официальными лицами Израиля, США и Палестины. Результаты обсуждений на данный момент не разглашаются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Министр отметил, что по имеющейся российской информации, западные страны и нынешние израильское власти не хотят объединения Газы с Западным берегом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Лавров считает, что Запад не хочет создавать государство Палестина

Путин: Россия поддерживает создание государства Палестина

МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов в сектор Газа
#сша
#израиль
#армия
#мид
#мид рф
#государство
#оон
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф