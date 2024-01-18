МИД РФ призывает Иран и Пакистан к решению вопросов дипломатическим путем

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Россия призывает Иран и Пакистан решать возникшие вопросы с помощью дипломатии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.
«С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами», - заявила Захарова.
По ее словам, от дальнейшего обострения конфликта выиграют те, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.
Утром 18 января пакистанские военные нанесли ряд ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан.
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Элина Позднякова