Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент, передает Handelsblatt.
Канцлер ФРГ поделился, что напрямую общался с главой российского государства больше года назад, как и президент Франции Эммануэль Макрон. Шольц отметил, что он и Макрон намерены сделать это снова, но в «правильное время».
По его мнению, для начала переговоров Запад должен убедить российские власти в готовности поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Шольц подчеркнул, что в этом случае получится добиться справедливого мира.
Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.
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По его мнению, для начала переговоров Запад должен убедить российские власти в готовности поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Шольц подчеркнул, что в этом случае получится добиться справедливого мира.
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Екатерина Коршунова