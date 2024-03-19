Белый дом прокомментировал слова советника Байдена о победе Путина на выборах

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности выборов в России, заявила, что Владимир Путин — лидер России, передает РИА Новости.
По ее мнению, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, который ранее выступал перед журналистами, хорошо ответил на вопрос о легитимности российских выборов. Салливан заявил, что реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент РФ.
Напомним, 18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно опубликованным результатам, действующий лидер набрал 87,28 процента голосов.
Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять президента Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в Российской Федерации не были ни свободными, ни справедливыми.
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Напомним, 18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно опубликованным результатам, действующий лидер набрал 87,28 процента голосов.
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Екатерина Коршунова