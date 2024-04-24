Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС

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Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. Об этом Лиянаге сообщила журналистам, передает РИА Новости.
По словам посла, вступление Шри-Ланки в БРИКС+ обеспечит для страны различные виды безопасности. Лиянаге отметила, что на сегодняшний день на Международной конференции по безопасности данный вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС. По словам главы государства, к приоритетам работы относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах.
Напомним, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС. По словам главы государства, к приоритетам работы относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах.
Напомним, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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Екатерина Коршунова