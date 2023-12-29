В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

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Официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем тот, который сделали предыдущие власти. Об этом Адорни сообщил журналистам.
По словам Адорни, страна находится в процессе изменения внешней политики. Он также подтвердил отправку письма лидерам организации.
Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей хочет встретиться с лидерами стран БРИКС.
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Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.
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Екатерина Коршунова