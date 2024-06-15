Сийярто: Условия Венгрии по Закарпатью внесены в проект евроинтеграции Украины

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Евросоюз принял условия Венгрии для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество. В первую очередь они касаются прав закарпатских венгров.
Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, в последнее время в Брюсселе шли серьёзные дискуссии о том, на каких условиях должен начаться процесс переговоров о евроинтеграции Украины. После продолжительных и острых дискуссий была достигнута договорённость, согласно которой все условия Венгрии были включены в рамочный документ о предстоящих переговорах с Киевом, написал министр в своей социальной сети.
Сийярто подчеркнул, что теперь Венгрия располагает документом из Брюсселя, в котором прямо указано, что Украина обязана вернуть права, отнятые у венгров в Закарпатье в последние годы. Он также добавил, что его страна неизменно отстаивала позицию, в основе которой лежит уважение прав национальных меньшинств, без которого невозможно любое движение вперёд.
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Александр Бойцов