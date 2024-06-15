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Сийярто: Условия Венгрии по Закарпатью внесены в проект евроинтеграции Украины

15 июня 2024, 08:26
Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

Евросоюз принял условия Венгрии для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество. В первую очередь они касаются прав закарпатских венгров.


Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, в последнее время в Брюсселе шли серьёзные дискуссии о том, на каких условиях должен начаться процесс переговоров о евроинтеграции Украины. После продолжительных и острых дискуссий была достигнута договорённость, согласно которой все условия Венгрии были включены в рамочный документ о предстоящих переговорах с Киевом, написал министр в своей социальной сети.

Сийярто подчеркнул, что теперь Венгрия располагает документом из Брюсселя, в котором прямо указано, что Украина обязана вернуть права, отнятые у венгров в Закарпатье в последние годы. Он также добавил, что его страна неизменно отстаивала позицию, в основе которой лежит уважение прав национальных меньшинств, без которого невозможно любое движение вперёд.

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Британский политик Фарадж: Зеленскому пора задуматься о переговорах с Россией
15 июня 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж.
В интервью изданию Daily Mirror он отметил, что Киеву обязательно следует пойти на переговоры с российским руководством, несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать определённые территориальные потери.

«Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик"», — процитировал политик свой гипотетический разговор с украинским президентом.

По мнению Фараджа, Украине следует хотя бы попытаться начать мирные переговоры. Он также уверен, что сумел бы убедить Зеленского в необходимости такого шага.

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Reuters: Германия заблокировала принятие 14-го пакета санкций против России
15 июня 2024, 09:19

Фото: istockphoto/sinonimas

Страны Евросоюза в пятницу, 14 июня, не смогли согласовать принятие 14-го пакета санкций против России. Это произошло из-за позиции Германии, которая выразила несогласие по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов из ЕС. Как отмечают источники издания, Германия выразила определённый скепсис из-за того, каким образом положение об ответственности дочерних компаний, филиалов и партнёров скажется на промышленности ФРГ. При этом, по данным агентства, Венгрия, ранее выступавшая против этих ограничений, похоже, была готова согласиться с новым пакетом санкций.

По информации агентства, постоянные представители стран-участниц объединения должны были накануне согласовать очередной пакет санкций против России. Однако в последний момент эта тема была снята с повестки. Следующая встреча состоится в среду, 19 июня.

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Пора осознать: Володин призвал Верховную раду рассмотреть мирные инициативы Путина
Володин: Некоторые депутаты Рады уже рассматривают мирные инициативы Путина
15 июня 2024, 08:29

Фото: Официальный сайт Кремля

Депутатам Верховной рады, как единственной легитимной власти, оставшейся на Украине, пора приниматься за рассмотрение мирных инициатив российского лидера Владимира Путина, об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство», — сообщил Володин.

Он также отметил, что по его информации, некоторые украинские депутаты уже начали обсуждать план, выдвинутый главой российского государства.

Предложение мира Украине, битва за Донбасс и легитимность Зеленского: Главные заявления Путина
Предложение мира Украине, битва за Донбасс и легитимность Зеленского: Главные заявления Путина

Напомним, вчера Владимир Путин, выступая в МИД РФ, назвал условия для мирного соглашения между Россией и Украиной.

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#вячеслав володин
#владимир путин
#украина
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МИД Кубы: Субмарина США Helena вошла в территориальные воды без приглашения
15 июня 2024, 08:09

Фото: iStock/Alexyz3d

Правительство Кубы получило уведомление о заходе ударной подводной лодки USS Helena на американскую военную базу в кубинском Гуантанамо. Однако Гавана не одобряет такие визиты ввиду сложившихся отношений между двумя государствами.
Об этом заявил заместитель главы кубинского министерства иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио.

«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее», — сказал дипломат.

Однако он добавил, что Кубе не может нравиться присутствие и передвижение в своих территориальных водах плавсредств государства, которое проводит в отношении неё откровенно враждебную политику. де Коссио также заявил, что визиты военно-морских сил в страну должны проходить по приглашению, что совсем не относится к данному случаю.

Кроме того, напомнил замминистра, власти Кубы считают, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, где сейчас находится субмарина. Там расположена американская военно-морская база, на которой в 2002 году американцы устроили тюрьму.

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#сша
#база
#дипломат
#куба
#мид
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Минюст РФ готовит законопроект, расширяющий полномочия сотрудников ФСИН
15 июня 2024, 07:51

Фото: istockphoto/OlFedv

Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в законы об уголовно-исполнительной системе. Новый документ предусматривает разрешение сотрудникам Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) применение силы, оружия и цензуры.
Поправки в законодательство о ФСИН опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, сотрудники ведомства могут получить право применения силы, некоторых специальных средств и оружия при задержании преступников, которые уклоняются от исполнения наказания. Это будет допустимо в случае, если они будут пытаться причинить вред окружающим или себе.

Кроме того, изменится порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключённых. Определяться он будет решением ФСИН. Срок такого цензурирования отправлений на русском языке не должен превышать трёх рабочих дней, а на иностранном языке — семи рабочих дней.

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#вред
#сотрудники
#поправки
#фсин
#право
#законопроект
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Стал известен конечный бенефициар санкций против России
Посольство РФ в Лондоне: США – конечный бенефициар санкций против Росиии
15 июня 2024, 06:28

Фото: iStock/rarrarorro

Посольство России в Лондоне прокомментировало новые антироссийские санкции Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.
По словам дипломатов, конечным бенефициаром санкций против России являются Соединенные Штаты, а Великобритания обслуживает интересы Вашингтона, не получая ничего взамен.

«По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ», — отмечается в комментарии.

Ранее, 13 июня, Лондон присоединился к введенным Вашингтоном санкциям против Московской и СБП бирж.

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#посольство
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#лондон
#великобритания
#сша
#россия
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В Кремле высказались о целях спецоперации
15 июня 2024, 05:31

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о целях специальной военной операции (СВО) на Украине. Пескова процитировал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
В беседе с Зарубиным Песков заверил, что спецоперация на Украине достигнет своих целей. Он подчеркнул, что приглашенные Путиным герои — это яркие представители народа, которые выполняют поставленные перед ними задачи.

«И вот по ним можем с уверенностью сказать, что мы своих целей добьемся», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.

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#лнр
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#мид рф
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Состояние Байдена на саммите G7 вызвало шок
NYP: состояние президента США повергло гостей саммита G7 в шок
15 июня 2024, 04:31

Фото: kremlin.ru

Состояние президента США Джо Байдена шокировало участников саммита G7 в Италии, передает газета New York Post.
Один из дипломатов в беседе с NYP назвал нынешнее состояние Байдена наихудшим. Другой дипломат добавил, что публичные ошибки президента в первый день саммита были позорными.

Байден также привлек внимание своим неловким приветствием председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони. Политик не присутствовал на ужине, организованном в отеле на юге Италии.

«Планируется много встреч и заседаний, президент, безусловно, будет занят в течение нескольких дней, поэтому я бы не стала придавать слишком большое значение тому, что он не будет присутствовать на ужине», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее поведение Байдена на саммите G7 уже называли странным.

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#саммит
#белый дом
#президент
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В Запорожской области сообщили о росте числа дезертиров ВСУ
15 июня 2024, 03:49

Фото: iStock/Sinenkiy

Глава запорожского гражданского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число дезертиров из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно растет, передает РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что рост числа дезертиров из Вооруженных сил Украины наблюдается в Запорожской области. По его словам, даже треть дезертиров не вернулась в армию.

«Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье», — подвел итоги Рогов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил действия украинских военкоматов по розыску людей.

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