Сийярто сообщил Кулебе об ожиданиях Будапешта по правам венгров Закарпатья

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта. Так, Венгрия рассчитывает на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которые были у них в 2015 году, написал политик в Facebook.*
«Мы говорили о законе о меньшинствах, и я сказал своему коллеге, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года. Однако несомненно, что мы оба по-прежнему привержены дальнейшему развитию двусторонних отношений», — говорится в публикации.
Сийярто отметил, что на Украине с 2015 года вступили в силу правила, ограничивающие права венгерского национального меньшинства. Он подчеркнул, что этот факт бросает тень на отношениях двух государств.
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