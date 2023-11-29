Сийярто: Вступление Украины в НАТО приведёт к третьей мировой войне

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Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал две основные причины, по которым Украина не может стать членом Североатлантического альянса.
Во-первых, по словам Сийярто, вступление Украины в состав Североатлантического альянса в нынешнее время приведёт к третьей мировой войне.
Во-вторых, на Украине всё ещё нарушаются права национальных меньшинств, подчеркнул глава венгерского МИД.
Ранее Сийярто заявил, что Киев не получит приглашение о членстве в альянсе даже в следующем году, несмотря на то, что саммита НАТО в 2024 году, который состоится в американской столице Вашингтон, станет 75-м юбилейным саммитом альянса.
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Во-вторых, на Украине всё ещё нарушаются права национальных меньшинств, подчеркнул глава венгерского МИД.
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Евгения Парфентьева