Сын Байдена заявил, что откажется от наркотиков, чтобы отец смог переизбраться

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Сын американского лидера Хантер Байден заявил, что будет оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться на новый президентский срок, с такими громкими словами он выступил в интервью для Axios.
«Самое главное, вы должны верить, что достойны этой работы, иначе никогда не сможете протрезветь. Но я часто думаю о серьезных последствиях неудач, на карту поставлено кое-что гораздо большее, чем даже я сам. Мы находимся в центре борьбы за будущее демократии», — описал своё состояние Байден-младший.
Подобным образом сын главы Соединённых Штатов прокомментировал свои «увлечения», в преддверии выборов в американские президенты, на которые баллотируется его отец.
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Евгения Парфентьева