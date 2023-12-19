Reuters: Хантер Байден 12 января предстанет перед судом за неуплату налогов

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Сын президента США Джо Байдена Хантер в начале января 2024 года предстанет перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Как сообщает агентство Reuters, первое заседание назначено на 13:00 по местному времени 11 января (00:00 12 января по мск).
Сын президента США Хантер Байден в эфире подкаста американского диджея Moby обвинил своих критиков, в том числе из рядов республиканской партии, в том, что они пытаются убить его, зная, что его отец Джо Байден не справится с этой потерей. .
Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.
Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.
Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.
Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Артем Путинцев