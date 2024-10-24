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Сын Бывшего украинского президента Януковича Александр стал гражданином России

24 октября 2024, 09:31
Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Соответствующая запись присутствует в госреестре.


Сын экс-лидера Украины владеет зарегистрированной в России компанией, напоминает РИА Новости. Она была зарегистрирована ещё десять лет назад в Санкт-Петербурге. В нынешнем году региональная налоговая инспекция внесла в учредительные документы изменения. Теперь в них указано, что Александр Янукович является гражданином РФ. Все предыдущие годы в графе «гражданство» напротив его фамилии значилось «Украина».

Представители агентства ознакомились с данными госреестра. В учредительных и финансовых документах Янукович-младший официально указан как российский гражданин.

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Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, заявили в Госдуме
24 октября 2024, 09:52

Саммит БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила о попытках иноагентов дискредитировать проходящий в Казани саммит стран БРИКС. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале думского комитета.
Он подчеркнул, что на саммит были допущены представители СМИ из недружественных стран. И на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение мероприятия, хозяева этих СМИ-иноагентов ориентировали своих журналистов на заполнение информационного поля фейковыми сообщениями и прочим информационным шумом.

Комиссией были зафиксированы попытки журналистов СМИ-иноагентов собрать негативную информацию о проведении саммита в России. Особенно старательно пытались создать отрицательный контент издания, антироссийскую направленность которых днём ранее пытался оправдать Европейский суд по правам человека.

Пискарев добавил, что их целью было отвлечь мировую аудиторию от изучения прозвучавших в ходе саммита предложений, а также тех нелицеприятных оценок, данных в адрес политики Запада.

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Кирби назвал последствия появления солдат КНДР на Украине
Кирби: Солдаты КНДР станут законными целями в случае их появления на Украине
24 октября 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Солдаты из Северной Кореи станут законными военными целями на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он, однако, признал, что пока отсутствует подтверждение информации об участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте, передаёт газета The Washington Post. Ранее американский чиновник заявлял, что Вашингтон располагает информацией о трёх тысячах северокорейских солдат, направленных из КНДР в Россию. По словам Кирби, они якобы высадились с кораблей во Владивостоке, а затем были направлены в различные тренировочные лагеря в восточной части РФ.

Стоит отметить, что, угрожая военным из Северной Кореи, аппаратчик из Белого дома не уточняет, от чьего имени он собственно выступает. Тем самым Кирби напрямую подтверждает, что все приказы на Украину следуют из Вашингтона, а США являются вполне себе полноценным участником конфликта.

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Купюра БРИКС, подаренная Путину, вызвала недовольство главы Центробанка России
Подаренная Путину символическая купюра БРИКС не понравилась главе ЦБ Набиуллиной
24 октября 2024, 07:37

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил в подарок символическую купюру, однако она не понравилась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
По его словам, банкноту подготовил один из российских участников встречи, вероятно, из Торгово-промышленной палаты. Эта «квазиденьга» должна была символизировать совместную работу, которая ведется в рамках саммита.

Президент России Владимир Путин сам осмотрел купюру, затем показал ее министрам и передал Набиуллиной. Причины недовольства главы ЦБ не были раскрыты.

Ранее на заседании саммита президент России Владимир Путин отметил, что использование доллара в качестве инструмента давления является ошибкой. Он подчеркнул, что Россия не отвергает доллар и не ведет с ним борьбу, а просто вынуждена искать альтернативные варианты, так как работа с долларом становится невозможной.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис не занимает центральное место в повестке саммита БРИКС, проходящего в Казани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС
24 октября 2024, 05:50

Фото: istock/Yau Ming Low

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал заметной фигурой на саммите БРИКС в России, выделяясь на фоне других участников благодаря своему статусу лидера страны НАТО.
Об этом сообщает американская газета The New York Times, подчеркивая, что Эрдоган «не похож на всех остальных» участников.

«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, оказался единственным лидером страны НАТО, который принял участие во встречах саммита БРИКС», — отмечает издание.
Участие Турции, по мнению журналистов, демонстрирует готовность Анкары к взаимодействию с различными странами, несмотря на её членство в альянсе.

С 22 по 24 октября в Казани проходят многочисленные международные встречи в рамках саммита глав государств БРИКС. Турецкий лидер привлёк внимание не только своими связями с НАТО, но и тем, что его присутствие вызвало бурные обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild предположил, что визит Эрдогана в Казань может стать сигналом Западу, усиливающим дипломатическое давление.

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National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире
24 октября 2024, 05:21

Фото: istock/Dmitry Andreev

Российский танк Т-72 признан лучшим танком на Земле по версии американского журнала National Interest.
Эта боевая машина стала ключевым элементом в ходе Специальной военной операции (СВО) и превзошла как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО.

«Простота, адаптивность и экономичность Т-72 сделали его идеальным для суровых условий СВО. Его способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях доказала, что это надежная и смертоносная платформа», — отметил аналитик Брэндон Вайхерт в National Interest.
Издание подчеркивает, что Т-72 продемонстрировал эффективность выше, чем современные танки, такие как российский Т-14 «Армата», а также американский Abrams и немецкий Leopard-2, поставляемые Украине странами НАТО.

Ранее National Interest также писал о трудностях украинской армии и о том, что Россия продолжает успешно снабжать свои войска всем необходимым для СВО.

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Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории
24 октября 2024, 05:16

Фото: istock/Rainer Puster

Казахстан, несмотря на неприсоединение к санкциям против России, выступает против использования своей территории для обхода этих ограничений.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Васильев.

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. Однако мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — подчеркнул Васильев, передает ТАСС.
Он отметил, что такая позиция Казахстана находит понимание как в России, так и среди западных стран. Васильев также подчеркнул стремление республики к укреплению отношений с Европейским Союзом, одновременно поддерживая сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что Казахстан, несмотря на неприсоединение к санкциям против России, выступает против использования своей территории для обхода этих ограничений. Йеллен также добавила, что Вашингтон продолжит борьбу с теми, кто пытается обойти антироссийские санкции.

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Россияне с ноября смогут получить продуктовые наборы в дополнение к пенсии
24 октября 2024, 05:07

Фото: istock/Dan Dalton

С ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Дополнительная помощь будет предоставляться тем, кто особенно в ней нуждается, сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

«С ноября получатели пенсий по старости и инвалидности смогут претендовать на продуктовые наборы. Их получат только те, кто нуждается в дополнительной поддержке», — рассказал Власов в интервью PrimPress.
Проект по предоставлению продуктовых наборов стартовал в нескольких десятках регионов России в октябре. В супермаркетах установлены корзины, куда неравнодушные граждане могут складывать продукты для благотворительности. Волонтеры собирают продукты, такие как растительное масло, крупы, консервы, чай, конфеты, соль и сахар, и формируют наборы для доставки пенсионерам.

Ранее Власов также отметил, что россияне могут увеличить размер своей пенсии на 36%, продолжив работать после достижения пенсионного возраста, благодаря премиальным коэффициентам за каждый дополнительный год работы.

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Посольство РФ в США назвало передачу доходов от активов Москвы Киеву воровством
24 октября 2024, 04:33

Посольство России в США осудило решение Вашингтона передать Украине 20 миллиардов долларов, полученных за счет доходов от замороженных российских активов.
В дипломатической миссии считают это действие «возведенным в ранг государственной политики воровством». Заявление было сделано после того, как страны G7 согласовали передачу средств киевскому режиму.

«Решение передать 20 миллиардов долларов Украине за счет доходов от заблокированных российских суверенных активов — это воровство, очевидное даже для обывателя», — заявили в российском посольстве, передает ТАСС.
В диппредставительстве также отметили, что доминирующая позиция США и их союзников вызывает широкое недовольство на мировой арене. В качестве примера приводятся итоги саммита БРИКС в Казани, на котором обсуждалась необходимость создания независимой финансовой системы, защищенной от внешних вмешательств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе, и подчеркнул, что использование доходов от них — это чистое воровство.

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Пакистан стремится вступить в БРИКС в ближайшее время
24 октября 2024, 04:22

Фото: istock/:zubair abbasi

Пакистан выразил желание присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем. Об этом сообщил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан, отметив высокий оптимизм относительно перспективы вступления.
«Пакистан обратился с просьбой о включении в БРИКС и полон надежд на положительный исход. Я уверен, что в ближайшее время мы станем частью этого объединения», — заявил Афзаль Хан в интервью РИА Новости.
БРИКС, основанное в 2006 году, представляет собой международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года в состав организации вошли Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Россия, председательствующая в БРИКС в 2024 году, направила свою работу на укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение справедливого глобального развития. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит лидеров стран БРИКС, на котором обсуждаются ключевые вопросы мирового порядка и экономического сотрудничества.

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