Сын Бывшего украинского президента Януковича Александр стал гражданином России

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Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Соответствующая запись присутствует в госреестре.
Сын экс-лидера Украины владеет зарегистрированной в России компанией, напоминает РИА Новости. Она была зарегистрирована ещё десять лет назад в Санкт-Петербурге. В нынешнем году региональная налоговая инспекция внесла в учредительные документы изменения. Теперь в них указано, что Александр Янукович является гражданином РФ. Все предыдущие годы в графе «гражданство» напротив его фамилии значилось «Украина».
Представители агентства ознакомились с данными госреестра. В учредительных и финансовых документах Янукович-младший официально указан как российский гражданин.
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