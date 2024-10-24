Сын Бывшего украинского президента Януковича Александр стал гражданином России

С ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Дополнительная помощь будет предоставляться тем, кто особенно в ней нуждается, сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.