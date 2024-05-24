В Белоруссию прилетел самолёт Виктора Януковича

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В Белоруссии приземлился самолёт бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно сообщению, самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в аэропорту Гомеля днем 24 мая. При этом уточняется, что в последний раз Янукович посещал Белоруссию в 2022 году во время мирных переговоров между Россией и Украиной.
В настоящее время в Минске с рабочим двухдневным визитом находится президент России Владимир Путин и новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Путин прибыл в Минск вечером, 23 мая. В этот же день состоялись переговоры с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.
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В настоящее время в Минске с рабочим двухдневным визитом находится президент России Владимир Путин и новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Путин прибыл в Минск вечером, 23 мая. В этот же день состоялись переговоры с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.
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Элина Позднякова