Сын Кадырова станет куратором батальона Шейха Мансура

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Сын главы Чечни Адам Кадыров «будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ - батальон имени Шейха Мансура». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Адама Делимханова.
По мнению Делимханова, это назначение является «закономерным результатом значительных заслуг Адама».
Напомним, 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Кроме того 9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». А 5 ноября Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура. В своём Telegram-канале Кадыров написал, что посетил стройплощадку в Гудермесе, где возводят военный объект для этого подразделения. Позднее стало известно, Руслан Геремеев возглавил батальон имени шейха Мансурачто командиром батальона назначен Руслан Геремеев.
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Кадыров сообщил о формировании в Чечне батальона имени шейха Мансура
15-летнего сына Кадырова наградили орденом трудовой доблести и медалью
Напомним, 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Кроме того 9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». А 5 ноября Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.
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Артем Путинцев