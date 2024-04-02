Синьхуа: Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Фото: iStock/WD Stuart
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает агентство «Синьхуа».
Лидеры двух государств пообщались на тему двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. До этого китайский и американский лидеры встречались на саммите в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.
В январе было озвучено, что Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения в отношении Пекина для защиты собственной национальной безопасности. Си Цзиньпин в ответ призвал США не мешать Китаю развиваться.
Ранее сообщалось, что в мае 2024 года с рабочим визитом в Китай должен отправиться президент РФ Владимир Путин.
Читайте также:
США переживают переломный момент в истории, заявил Байден
Путин может посетить Китай в этом году
Си Цзиньпин назвал КНР и РФ надежными партнерами
В январе было озвучено, что Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения в отношении Пекина для защиты собственной национальной безопасности. Си Цзиньпин в ответ призвал США не мешать Китаю развиваться.
«Китай и США должны помогать друг другу развиваться в различных сферах, а не мешать», — заявлял ранее китайский лидер.Переговоры США и Китая 2 апреля проводились в том же ключе. Как сообщило китайское телевидение, «главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес».
Ранее сообщалось, что в мае 2024 года с рабочим визитом в Китай должен отправиться президент РФ Владимир Путин.
Читайте также:
США переживают переломный момент в истории, заявил Байден
Путин может посетить Китай в этом году
Си Цзиньпин назвал КНР и РФ надежными партнерами
Мария Федоровцева