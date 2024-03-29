США переживают переломный момент в истории, заявил Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что страна находится на переломном этапе своей истории. Комментируя предстоящие выборы, Байден подчеркнул, что исход голосования определит политическую политику США на десятилетия, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», — высказался действующий президент США.
Ранее Джо Байден снова сделал уничижительные заявления в адрес президента России Владимира Путина. Выступая в Северной Каролине, президент США заявил о мечте повысить налоги для американских миллиардеров. Согласно его плану, налоговые поступления пойдут на помощь Киеву в его борьбе с «мясником Путиным».
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Александр Климов