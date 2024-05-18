Скорость судостроения в Китае грозит огромными проблемами для США

Фото: iStock/Dikuch
У китайского побережья впервые увидели секретную военную разработку. Изучив известную информацию, западные военные аналитики пришли к неутешительному выводу. Об этом сообщает The War Zone.
Отмечается, что единственным доказательством о строящейся новинке служат размытые фотографии из соцсетей. На кадрах можно увидеть судно «размером с фрегат». Примечательно, что опознавательные знаки у него отсутствуют.
The Aviationist выделил сходство разработки с шведскими корветами-невидимками класса Visby. У корабля нет крупных антенн, что позволяет снизить видимость судна для различного вида датчиков.
Уточняется, что разработка может заменить основные китайские корветы «тип 056», производство которых до сих пор продолжается.
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The Aviationist выделил сходство разработки с шведскими корветами-невидимками класса Visby. У корабля нет крупных антенн, что позволяет снизить видимость судна для различного вида датчиков.
Уточняется, что разработка может заменить основные китайские корветы «тип 056», производство которых до сих пор продолжается.
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Екатерина Коршунова