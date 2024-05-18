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Скорость судостроения в Китае грозит огромными проблемами для США

The War Zone: скорость судостроения в Китае несет огромные проблемы для США
18 мая 2024, 12:41
Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

У китайского побережья впервые увидели секретную военную разработку. Изучив известную информацию, западные военные аналитики пришли к неутешительному выводу. Об этом сообщает The War Zone.
Отмечается, что единственным доказательством о строящейся новинке служат размытые фотографии из соцсетей. На кадрах можно увидеть судно «размером с фрегат». Примечательно, что опознавательные знаки у него отсутствуют.

The Aviationist выделил сходство разработки с шведскими корветами-невидимками класса Visby. У корабля нет крупных антенн, что позволяет снизить видимость судна для различного вида датчиков.



Уточняется, что разработка может заменить основные китайские корветы «тип 056», производство которых до сих пор продолжается.

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#сша
#производство
#судно
#китай
#разработки
На Западе не знают, кто отвечает за принятие важных государственных решений на Украине
WP: на Западе не знают, кто отвечает за государственные решения на Украине
18 мая 2024, 12:14

Фото: iStock/DmyTo

Украинские и западные чиновники всё чаще начали задаваться вопросом о том, кто отвечает за важные государственные решения на Украине – президент Владимир Зеленский или глава его офиса Андрей Ермак, который имеет большое влияние. Разобралась в этой ситуации газета The Washington Post.
Неназванный украинский чиновник заявил, что для сохранения легитимности Зеленскому необходимо доверие, которое стремительно падает из-за сильного влияния на президента действий Ермака. При этом у Зеленского отсутствует окружение, а влияние Ермака на его действия «монополистично».

Также уточняется, что Ермак отодвинул на второй план министерство иностранных дел, вмешивался в различные военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнёрами, в том числе с США. Таким образом, считают украинские и западные чиновники, действия ближайшего советника Зеленского подрывают авторитет президента и заставляют задуматься над тем, кто на самом деле несёт ответственность за принимаемые решения.

Экс-посол США в России Майкл Макфол, сопредседательствующий с Ермаком в международной рабочей группе по санкциям против РФ, заявил, что глава офиса Зеленского фактически является премьер-министром, министром иностранных дел и главой администрации на Украине.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов
#украина
#владимир зеленский
#чиновники
#офис
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В США назвали Путина самым уважаемым лидером
Экс-разведчик США Риттер назвал Путина самым уважаемым лидером
18 мая 2024, 11:39

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высоко оценил статус президента России Владимира Путина на мировой арене. Об этом он заявил в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что Путин на данный момент является самым уважаемым лидером в мире, с точки зрения глобальной аудитории.

Также Риттер добавил, что Россия является крупным игроком на мировой арене, особенно после объединения с такими державами как Китай и Индия. Кроме того, большая часть Глобального Юга поддерживает именно Россию.

Риттер подчеркнул, что страна также является одним из основных членов БРИКС. В этом году саммит пройдёт в октябре на площадке в Казани. Это событие потрясёт весь мир, заявил экс-разведчик.

В заключение он отметил, что главу российского МИД Сергея Лаврова всегда встречают с распростёртыми объятиями в ходе его зарубежных поездок. Это связано с тем, что люди в других странах хотят его слышать, понимая, что Россия – значимый игрок на мировой арене.

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#владимир путин
#россия
#сша
#политика
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Франция застала Запад врасплох своим решением по России
Politico: решение Франции пригласить РФ в Нормандию застало Запад врасплох
18 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/andriano_cz

Союзники обеспокоены решением Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что в апреле Париж застал врасплох западные страны, которые не ожидали приглашения российской делегации.

В частности, обеспокоенность по поводу такого решения выразили официальные лица Великобритании, США и других союзников по Второй мировой войне.

Неназванный представитель британского правительства подчеркнул, что в последнее время действия Парижа тревожны. Помимо приглашения России на церемонию, президент страны Эммануэль Макрон принял главу Китая Си Цзиньпина и направил представителя Франции на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Однако глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не получала приглашения от Парижа. Он подчеркнул, что приличные люди сначала отправляют письмо, а уже затем объявляют об этом.

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#франция
#россия
#церемония
#вторая мировая война
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Это бред: Американский журналист напомнил, почему РФ не будет нападать на Европу
Карлсон назвал бредом заявления о нападении России на Европу
18 мая 2024, 11:11

Фото: Официальный сайт Кремля

Заявления Соединённых Штатов о том, что Россия может напасть на Европу, являются полным бредом, об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в эфире Tucker Carlson Network.
«Это бред», — констатировал Карлсон.

Бывший ведущий Fox News также напомнил, что Россия является самой большой страной в мире, и новые территории ей точно не нужны.

Напомним, в ночь на 9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее он прибыл для беседы с президентом в Москву. Он снял видео о столице РФ, в котором рассказал, что она выглядит гораздо лучше, чем любой американский город.

Карлсон также заявил, что Путин впечатлил его гораздо сильнее, чем глава США Джозеф Байден.

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#такер карлсон
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#сша
#россия
#европа
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Зеленский попросил Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне
18 мая 2024, 11:07

Фото: iStock/designer491

Президент Украины Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне. Об этом сообщает агентство AFP.
Уточняется, что Зеленскому необходимо присутствие Китая на конференции, поскольку, по его мнению, Пекин и «другие мировые игроки» могут повлиять на Москву. Лидер киевского режима призвал руководство КНР принять участие в саммите мира, чтобы «найти баланс».

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что конференция по миру на Украине в Швейцарии, которая состоится в июне, превратится в шумную, но пустую пиар-акцию, так как РФ не будет принимать в ней участие.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в пятницу во время визита в китайский Харбин заявил, что РФ готова принимать участие в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на саммит в Швейцарии.

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#украина
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В США назвали ядерные учения России обоснованным ответом на угрозы Запада
Кандидат в президенты США Стайн: ядерные учения России обоснованны
18 мая 2024, 10:58

Фото: iStock/vadimrysev

Ядерные учения России абсолютно обоснованы, поскольку объявлены в ответ на воинственные высказывания представителей Великобритании и Франции. Об этом заявила кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Она напомнила, что Париж неоднократно заявлял о своём намерении отправить войска на Украину, а Лондон разрешил Киеву своим вооружением обстреливать российские территории.

По словам Стайн, совершенно неудивительно, что Путин назвал такие действия западных властей экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.

Также политик подчеркнула, что необдуманные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона могут привести Запад к негативным последствиям.

Кандидат в президенты США отметила, что западные власти в настоящее время заинтересованы лишь в постоянном подливании масла в огонь украинского конфликта. При этом постоянные потери Киева не оказывают влияния на решения Вашингтона.

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#сша
#россия
#ядерное оружие
#учения
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Глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию
Гросси намерен в мае посетить Россию, чтобы обсудить техаспекты вокруг ЗАЭС
18 мая 2024, 10:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что цель поездки Гросси заключается в обсуждении технических аспектов, касающихся Запорожской АЭС. По словам Гросси, возможно поездка состоится в конце мая.

Он отметил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в РФ встреч с руководством страны, однако не исключил, что такие планы появятся позже. По предварительным данным, Россию будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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#запорожская аэс
#магатэ
#россия
#энергетика
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Политика двойных стандартов: Володин высказался о блокировке российских СМИ в ЕС
18 мая 2024, 08:49

Фото: Официальный сайт Кремля

Европейские власти могут говорить своим гражданам о свободе слова, однако, сами не терпят её, с таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Совет Европы принял решение запретить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты» на территории Европейского союза.

«Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит», — написал Володин.

По его словам, власти ЕС не могут убедить своих граждан в верности проводимой политик, а потому пытаются ограничить им доступ к любой альтернативной информации.

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#журналистика
#евросоюз
#вячеслав володин
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Захарова рассказала о причинах закрытия дела в ФРГ о перехвате разговора военных
Захарова: ФРГ хочет замять тему об утечке разговора об ударах по РФ, закрыв дело
18 мая 2024, 08:37

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС Инго Герхартца, который обсуждал удары по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке данных и назвала это сознательным отказом от реальных действий в пользу «политической болтовни, дезинформации и сокрытия истины». По мнению официального представителя МИД РФ, Германия делает все возможное, чтобы настроить общественное мнение против нашей страны.

Уточняется, что немецкие офицеры во время обсуждения потенциальных ударов по Крымскому мосту фактически проговорились о планах усилить вовлеченность Германии в украинское противостояние.

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