Словакия не поддержит пункт о ядерном топливе в пакете антироссийских санкций

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Словакия выступит против включения в санкционный список Евросоюза пункта о топливе для атомных электростанций. Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.
Выступая в эфире Словацкого национального телевидения, он назвал вопрос о ядерном топливе «красной чертой» для крупнейших партий, входящих в правящую коалицию «Направление — социальная демократия». Глава МИД отметил, что словацкие АЭС пока еще недостаточно трансформированы для того, чтобы работать на каком-либо другом топливе, поэтому этого пункта в 12-м пакете санкций, конечно, не должно быть.
Как считает Бланар, Евросоюз прислушается к мнению Словакии в этом вопросе. В противном случае, если пункт о российском ядерном топливе все-таки войдет в новый санкционный список, Братислава воспользуется правом вето и заблокирует это положение.
В настоящее время в Словакии работают две атомные электростанции: «Моховце», расположенная в 130 километрах от Братиславы, и «Богунице» около поселка Ясловске-Богунице на западе страны. Обе они построены при непосредственной помощи и участии СССР и России.
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Как считает Бланар, Евросоюз прислушается к мнению Словакии в этом вопросе. В противном случае, если пункт о российском ядерном топливе все-таки войдет в новый санкционный список, Братислава воспользуется правом вето и заблокирует это положение.
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Александр Бойцов