СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию

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Вывод военных сил США из Европы может привести к наращиванию ядерных арсеналов некоторыми европейскими странами или заключению двусторонних соглашений с Россией. Об этом 21 марта пишет журнал Foreign Affairs.
По информации издания, Европейский союз уже работает над интеграцией в оборонной сфере, но времени на этот процесс может не хватить. Перспективы получения необходимой поддержки от США также оказываются под вопросом из-за смены поколений в руководстве США.
Авторы публикации указывают на возможность ослабления взаимодействия США в рамках НАТО, независимо от того, кто будет управлять Белым домом. По их мнению, внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу предпринять решительные шаги, такие как увеличение ядерных арсеналов или укрепление связей с Россией, что может привести к серьезному расколу в Европейском союзе и способствовать распространению ядерного оружия.
Эксперт Макс Бергманн из Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований подчеркивает необходимость более активной роли Европы в альянсе НАТО и призывает лидеров альянса поддержать эту идею на предстоящем саммите в Вашингтоне.
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Авторы публикации указывают на возможность ослабления взаимодействия США в рамках НАТО, независимо от того, кто будет управлять Белым домом. По их мнению, внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу предпринять решительные шаги, такие как увеличение ядерных арсеналов или укрепление связей с Россией, что может привести к серьезному расколу в Европейском союзе и способствовать распространению ядерного оружия.
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Артем Кузьмин