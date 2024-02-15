Песков: Слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США

Фото: сайт Кремля
В американских СМИ прошла информация о секретном брифинге в Конгрессе США, где законодателей познакомили с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слухи очередной уловкой Белого дома.
В свою очередь, член Совета Федерации РФ, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что заявления в США об «угрозе национальной безопасности» и ядерном оружии РФ «в космосе» являются истерикой и информационной провокацией. Этот блеф призван убедить Конгресс США одобрить выделение 60 миллиардов долларов, написал сенатор в своём телеграм-канале.
В самих Штатах иронизируют над сложившейся ситуацией и паникой властей, с юмором отмечая, что русские, наверное, создали «Звезду Смерти». Русскоязычные пользователи полагают, что целью этой информационной кампании является отвлечение от чего-то более важного, например, от интервью Путина Карлсону, которое продолжают читать и смотреть во всём мире. Или от собственных проблем в Техасе и на мексиканской границе. Некоторые не исключают, что власти США сами подумывают о ядерной экспансии в космос, вот и «сыграли на опережение».
Во всяком случае, и представитель Кремля Песков, и сенатор Пушков, и все здравомыслящие люди уверены, что появившиеся в США слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе — не более чем очередная провокационная уловка Вашингтона.
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В самих Штатах иронизируют над сложившейся ситуацией и паникой властей, с юмором отмечая, что русские, наверное, создали «Звезду Смерти». Русскоязычные пользователи полагают, что целью этой информационной кампании является отвлечение от чего-то более важного, например, от интервью Путина Карлсону, которое продолжают читать и смотреть во всём мире. Или от собственных проблем в Техасе и на мексиканской границе. Некоторые не исключают, что власти США сами подумывают о ядерной экспансии в космос, вот и «сыграли на опережение».
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Александр Бойцов